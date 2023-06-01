МО РФ сообщило о поражении пунктов подразделений 81-й аэробригады ВСУ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Северск Донецкой Народной Республики и Горькое Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины и 108-й бригады территориальной обороны", - уточнил он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах.