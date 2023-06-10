10 июня, 07:35
Военная операция на Украине

Минобороны России показало кадры уничтожения укреппозиций ВСУ штурмовиком Су-25

Станислав Красильников/ ТАСС
Штурмовики Су-25
© Станислав Красильников/ ТАСС

В ведомстве отметили, что полет проходил на сверхмалой высоте

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минобороны России продемонстрировало работу штурмовика Су-25, который также называют "Грач", в ходе специальной военной операции.

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"Наши "Грачи" спешат к линии боевого соприкосновения, чтобы в очередной раз нанести ракетный удар по военным объектам и технике противника. В результате боевого применения были уничтожены укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - говорится в подписи к видео ведомства в Telegram-канале, распространенном в субботу.

Как уточнили в министерстве, полет проходил на сверхмалой высоте над кронами деревьев. Это позволило подлететь как можно ближе к вражеским позициям и остаться незамеченным.

На кадрах видно, как штурмовик вылетает на задание, летит на малой высоте и наносит удар. После чего делает маневр. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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