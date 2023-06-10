Минобороны России показало кадры уничтожения укреппозиций ВСУ штурмовиком Су-25

В ведомстве отметили, что полет проходил на сверхмалой высоте

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минобороны России продемонстрировало работу штурмовика Су-25, который также называют "Грач", в ходе специальной военной операции.

"Наши "Грачи" спешат к линии боевого соприкосновения, чтобы в очередной раз нанести ракетный удар по военным объектам и технике противника. В результате боевого применения были уничтожены укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - говорится в подписи к видео ведомства в Telegram-канале, распространенном в субботу.

Как уточнили в министерстве, полет проходил на сверхмалой высоте над кронами деревьев. Это позволило подлететь как можно ближе к вражеским позициям и остаться незамеченным.

На кадрах видно, как штурмовик вылетает на задание, летит на малой высоте и наносит удар. После чего делает маневр.