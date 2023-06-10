9 июня, 21:00,
обновлено 9 июня, 21:28
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Военная операция на Украине. Онлайн

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации масштабного наводнения в Херсонской области, причиной которого стала диверсия на Каховской ГЭС. В ее состав вошли руководитель МЧС России Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с Запорожской АЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе. Эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации.

Основные события 10 июня - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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