10 июня, 12:12,
обновлено 10 июня, 12:26
Военная операция на Украине

Средства ПВО РФ сбили украинский МиГ-29 в ДНР и две крылатые ракеты Storm Shadow

AP Photo/ Alexander Ermochenko
Истребитель МиГ-29
© AP Photo/ Alexander Ermochenko

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил о перехвате 10 снарядов РСЗО HIMARS

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Средства ПВО РФ сбили украинский МиГ-29 в ДНР, а также перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Платоновка Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 441 самолет, 238 вертолетов, 4 563 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 841 танк и других боевых бронированных машин, 1 122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 856 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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