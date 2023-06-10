Российские Ка-52 поразили управляемыми ракетами колонну ВСУ на запорожском направлении

В Минобороны России сообщили, что после того как несколько бронированных машин были уничтожены, остальные попытались рассредоточиться, но тоже были ликвидированы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские вертолеты Ка-52 поразили колонну с техникой ВСУ, поставленной Западом, на запорожском направлении. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении. Экипажи армейской авиации нанесли удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники ВСУ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, после того как несколько бронированных машин были уничтожены, остальные попытались рассредоточиться, однако тоже были уничтожены.

На кадрах, распространенных Минобороны России, виден пуск ракет по технике.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях 9 танков, из которых 4 Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.