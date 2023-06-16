16 июня, 09:50

Военные РФ провели дезинфекцию кладбища в Корсунке Херсонской области

Мобильная лаборатория 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны взяла анализ проб на потенциально опасных в эпидемиологическом отношении объектах в Алёшках и Голой Пристани

ГЕНИЧЕСК, 16 июня. /ТАСС/. Подразделения российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к выполнению задач по ликвидации последствий затопления населенных пунктов Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, в селе Корсунка проведена дезинфекция кладбища. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России приступили к выполнению задач по ликвидации последствий затопления левобережья Днепра. Ротой специальной обработки завершена дезинфекция кладбища в Корсунке и проведена рекогносцировка мест сжигания умерших животных", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, мобильной лабораторией 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ был сделан анализ проб с мест возможного проведения дезинфекционных мероприятий на потенциально опасных в эпидемиологическом отношении объектах в населенных пунктах Алёшки и Голая Пристань. В селе Червонопрапорном полевой мобильной лабораторией КЛП-10 подразделения РХБЗ более 30 раз взяты пробы воды и грунта для определения качественного и количественного анализа на биологически патогенные агенты. 

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