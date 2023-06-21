Силы РФ уничтожили у Авдеевки штаб управления артиллерийского подразделения ВСУ

По словам артиллериста отдельной артбригады группировки войск "Юг" с позывным Монгол, украинские военные, прикрываясь мирными жителями, окапываются в жилом секторе

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Российские силы уничтожили блиндаж с боеприпасами и штабом управления одного из артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщил журналистам артиллерист отдельной артбригады группировки войск "Юг" с позывным Монгол.

"Позавчера разбили их минометный расчет, вчера разбили блиндаж с боеприпасами и штабом управления артиллерии", - сказал военнослужащий.

По его словам, украинские военные, прикрываясь мирными жителями, окапываются в жилом секторе, но с помощью аэроразведки российские артиллеристы точечно уничтожают противника.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС 16 июня сообщил, что украинские войска предпринимают активные действия на авдеевском направлении, но силы РФ контролируют ситуацию. 14 июня Пушилин заявлял, что российские силы продвигаются на авдеевском направлении, но медленнее, чем хотелось бы.

Авдеевка - город с населением около 30 тыс. человек. За время конфликта в Донбассе город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ ведут огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям.