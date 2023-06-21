МО РФ: войска РХБЗ и МЧС обеззараживают территории в районе Каховской ГЭС после наводнения

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ и сотрудники МЧС проводят обеззараживание затронутой паводком после разрушения Каховской ГЭС местности, чтобы не допустить распространение инфекций, в том числе холеры. Об этом заявил ТАСС начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

"МЧС совместно с войсками РХБЗ выполняет комплекс мероприятий по обеззараживанию территорий, которые там [затронуты]. <…> Объемы не такие значительные, даже по сравнению с Тулуном в Иркутской области, они гораздо меньше. Я думаю, особых проблем там не будет. Но все равно, здесь много факторов, много рисков, которые в зависимости от нас (от действий войск РХБЗ - прим. ТАСС) могут развиваться. Быть готовыми, выполнять свою задачу и все будет нормально", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о рисках развития холеры в регионе.