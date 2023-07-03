3 июля, 12:14,
обновлено 3 июля, 12:35
Военная операция на Украине

В МО РФ заявили об уничтожении склада боеприпасов 103-й бригады теробороны ВСУ

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Синьковка пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе населенного пункта Песчанка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация