В МО РФ заявили об уничтожении склада боеприпасов 103-й бригады теробороны ВСУ

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Синьковка пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Песчанка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.