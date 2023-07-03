2 июля, 21:00,
обновлено 2 июля, 21:23
Онлайн

Военная операция на Украине. Онлайн

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что западные спонсоры Украины не столько огорчились поражением ВСУ в Артемовске (украинское название - Бахмут), сколько тем, как проходит контрнаступление, несмотря на всю военную поддержку Киева. Он отметил, что ситуация на Украине - это не региональный конфликт, а тотальное противостояние коллективного Запада и всего остального мира.

Медведев добавил, что Россия добьется устранения угрозы членства Украины в НАТО.

Основные события 3 июля - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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