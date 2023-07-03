3 июля, 14:27
Военная операция на Украине

Премьер Испании заявил, что ЕС будет защищать Украину во всех областях

Испания ранее приняла обязанности государства - председателя Совета Евросоюза

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Евросоюз будет защищать Украину во время испанского председательства в Совете ЕС во всех областях. Об этом заявил в понедельник премьер-министр королевства Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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С 1 июля Испания на полгода приняла обязанности государства - председателя Совета ЕС. "Союз будет поддерживать Украину, пока длится это вторжение, он также будет делать это в ходе длительного и благополучного мира, который затем наступит", - сказал Санчес.

"Под нашим председательством мы будем продолжать защищать Украину во всех сферах: конечно, политической, а также финансовой, военной, гуманитарной, и мы будем продолжать сопровождать Украину на пути вступления [в ЕС]", - заверил глава правительства. 

Теги:
УкраинаИспанияСанчес, ПедроФон дер Ляйен, УрсулаВоенная операция на Украине
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