3 июля, 12:38
Военная операция на Украине

Глава Военного комитета НАТО заявил, что СВО не привела к снижению возможностей ВС РФ

В связи с этим альянс продолжит "рассматривать РФ в качестве серьезной угрозы на море, в воздухе и космосе", подчеркнул Роб Бауэр

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что специальная военная операция России на Украине не привела к радикальному сокращению военно-технических возможностей РФ. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press.

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"Нам никогда не следует недооценивать русских и их способность наносить ответный удар", - отметил он. По его словам, в частности, в ходе СВО "не сократился военно-морской или военно-воздушный потенциал России". В связи с этим альянс продолжит "рассматривать РФ в качестве серьезной угрозы на море, в воздухе и космосе", подчеркнул Бауэр. ВС РФ все еще обладают "очень, очень большими возможностями", в том числе в ядерной сфере, отметил он.

Ранее Бауэр признал наличие проблем у ВСУ в ходе контрнаступления и предупредил, что оно будет очень сложным и потребует длительного времени.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. 

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