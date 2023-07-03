Шольц провел телефонный разговор с Зеленским

Канцлер ФРГ и президент Украины высказались за продление зерновой сделки

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого высказались за продление зерновой сделки. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Германии.

"Канцлер Шольц и президент Зеленский призвали продлить зерновую сделку под эгидой ООН после 17 июля, данная сделка позволит улучшить продовольственную ситуацию в мире", - говорится в заявлении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о "политической, военной и гуманитарной обстановке на Украине". Канцлер выразил "свою солидарность с Украиной", а также объявил, что "Германия продолжит военную поддержку" киевских властей в тесной координации с европейскими партнерами.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. С 18 мая договоренности были продлены еще на два месяца, до 17 июля.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент не видит доводов в пользу продления договоренностей.