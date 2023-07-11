Шойгу указал руководству "Ремдизеля" на необходимость увеличивать темпы производства

Министр обороны России проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях, расположенных в Республике Татарстан

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ/КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу указал руководству завода "Ремдизель" на необходимость увеличения темпов производства, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу во вторник в ходе работы в Центральном военном округе проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях, расположенных в Республике Татарстан.

На "Ремдизеле" министр осмотрел различные образцы бронетехники, в частности "Камазы" с бронированной кабиной, специальный медицинский автомобиль "Линза", а также линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТЛБ. "Сейчас все идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы", - сказал Шойгу.