11 июля, 13:13,
обновлено 11 июля, 13:23

Шойгу указал руководству "Ремдизеля" на необходимость увеличивать темпы производства

Министр обороны России проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях, расположенных в Республике Татарстан

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ/КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу указал руководству завода "Ремдизель" на необходимость увеличения темпов производства, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу во вторник в ходе работы в Центральном военном округе проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях, расположенных в Республике Татарстан.

На "Ремдизеле" министр осмотрел различные образцы бронетехники, в частности "Камазы" с бронированной кабиной, специальный медицинский автомобиль "Линза", а также линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТЛБ. "Сейчас все идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы", - сказал Шойгу. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияТатарстан
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