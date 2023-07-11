Шойгу: ВС РФ с 4 июня уничтожили 43 гаубицы М777 и 46 самоходок западного производства

Также ликвидировали 27 ракет Storm Shadow и 483 беспилотника ВСУ, добавил министр обороны РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские войска с 4 июня уничтожили 43 американские гаубицы М777, 46 самоходок производства Польши, США и Франции, а российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он отметил, что с 4 июня противник потерял более 26 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц различного вооружения.

"Еще раз повторю - 403 орудия, включая 43 американские артиллерийские системы М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции. Российскими средствами ПВО сбито: 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотных летательных аппарата", - перечислил Шойгу.