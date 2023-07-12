12 июля, 11:16,
обновлено 12 июля, 11:45
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о разведке ВС России на островах около Антоновского моста

Разведку проводят штурмовые отряды, отметили в ведомстве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские штурмовые группы на херсонском направлении ведут разведывательно-поисковые действия на островах в районе Антоновского моста. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста", - сказал он.

По словам Конашенкова, в результате огневого поражения в течение суток на херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также 2 артиллерийские системы М777 производства США. 

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