МО РФ сообщило о разведке ВС России на островах около Антоновского моста

Разведку проводят штурмовые отряды, отметили в ведомстве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские штурмовые группы на херсонском направлении ведут разведывательно-поисковые действия на островах в районе Антоновского моста. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста", - сказал он.

По словам Конашенкова, в результате огневого поражения в течение суток на херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также 2 артиллерийские системы М777 производства США.