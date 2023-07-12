11 июля, 21:00
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Военная операция на Украине. Онлайн

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что противостояние на Украине не закончится, пока Запад не откажется от навязчивой идеи нанести РФ стратегическое поражение руками Киева. По его словам, показательно и игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что России следует использовать свои арсеналы кассетных боеприпасов после того как Украина уже применила эти вооружения при обстреле Токмака в Запорожской области. 

Основные события 12 июля - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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