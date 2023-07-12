ВСУ зажигательными снарядами сожгли леса в ландшафтном парке на Кинбурнской косе

Замкомандира казачьей бригады "Дон" Сергей Юрченко пояснил, что обстрелы в этой местности происходят ежедневно

ГЕНИЧЕСК, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжающимися обстрелами зажигательными снарядами уничтожили леса в ландшафтном парке Кинбурнская коса в устье Днепра, сообщил в среду ТАСС заместитель командира казачьей бригады "Дон" Сергей Юрченко, подразделения которого занимают левый берег.

"Леса, которые были когда-то заповедниками, сожгли зажигательными снарядами. Обгорелые бревна и мертвый лес. Плевать им на "свою" землю, территорию, людей", - сказал Юрченко.

Он уточнил, что обстрелы населенных пунктов и лесов на Кинбурнской косе происходят ежедневно.

Кинбурнская коса, расположенная на левом берегу Днепра, с которой виден занятый украинскими войсками Очаков, находится под полным контролем Вооруженных сил России. Эта местность объединяет море, степи и леса. В ландшафтный парк прилетали на зимовку более 250 видов птиц, на косе произрастало около 450 образцов флоры, часть из которых занесена в Красные книги Украины и Европы. С началом боевых действий ВСУ наносят удары по экосистеме.