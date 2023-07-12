В МИД России считают показной озабоченность США детьми в зоне СВО

Она обусловлена тем, что США рассматривали Украину в качестве одного из основных источников для международного усыновления детей, отметили в министерстве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Озабоченность Вашингтона детьми в зоне проведения российской специальной военной операции показная и продиктована тем, что США рассматривали Украину в качестве одного из основных источников для международного усыновления детей. Об этом говорится в распространенном в среду докладе МИД России о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США.

"Данная тема приобрела особую остроту после вынужденного начала Российской Федерацией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донбасса. Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО вызвана прежде всего тем, что американские власти рассматривали Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей (преимущественно славянского происхождения)", - указали в министерстве.

В дипведомстве напомнили, что США остаются единственным государством, не ратифицировавшим Конвенцию ООН о правах ребенка, в которой закреплены базовые стандарты всеобъемлющей защиты прав детей.

"Процесс международного усыновления в США является непрозрачным, коррумпированным, подверженным политической неоколониальной конъюнктуре. В частности, американские власти (как демократические, так и республиканские) упорно отказываются от заключения соответствующих двусторонних соглашений с государствами происхождения приемных детей, лоббируя их присоединение к выгодной американцам профильной гаагской конвенции 1993 года и продвигая формирование международного рынка усыновленческих услуг по неоколониальной схеме: "развивающиеся страны - поставщики детей - страны Запада - принимающая сторона", - подчеркнули в МИД РФ.

Правонарушения против российских детей

На Смоленской площади назвали прискорбным, что в процессе усыновления российских детей американскими гражданами (запрет этой практики введен с 1 января 2013 года) имели место "многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних граждан России", включая тяжкие преступления - убийства, изнасилования, нанесение телесных повреждений и издевательства.

"По нарастающей происходили незаконные "усыновления" однополыми парами и "переуступки родительских прав" посторонним лицам. Госдепартамент США систематически замалчивал многочисленные резонансные нарушения уголовного, административного, миграционного, социального законодательства США, имевшие место при усыновлении российских детей, не отражая эту информацию в своих ежегодных профильных докладах", - продоллжили в дипведомстве.

Сомнительная практика

Как напомнили в МИД РФ, американские власти неоднократно скрывали в нарушение международного права и двусторонней российско-американской Консульской конвенции 1964 года судебно-медицинские документы, касающиеся дел пострадавших детей из России, отказывали в предоставлении консульского доступа к несовершеннолетним, ставшим жертвами физического и сексуального насилия. "Игнорировались соответствующие запросы российских компетентных органов власти, в том числе Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, системно занижались стандарты ответственности американских усыновителей", - отметили в министерстве.

"Вынуждены резюмировать, что попытки США позиционировать себя на международной арене в числе главных поборников прав детей не подкреплены ни соответствующей внутренней законодательной базой, ни правоприменительной практикой. Выстроенная в Соединенных Штатах система в сфере защиты прав детей неадекватна вызовам времени, - добавили в дипведомстве. - Речь идет о системных пробелах, свидетельствующих о недостаточной защите прав детей в США в целом. Ни родители, ни государственная правовая система, ни американские общественные организации не в состоянии гарантировать защиту прав и интересов детей на уровне, соответствующем международным стандартам".