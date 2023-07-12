В Минобороны России сообщили об ударе Су-34 по пункту дислокации рембазы ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский отметил, что российские войска также при помощи танков и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" отбили атаку украинских военных в районе Новоселовского в ЛНР

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Экипаж истребителя Су-34 российской группировки "Запад" ударил по пункту временной дислокации и ремонтной базе 28-го стрелкового батальона ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар по пункту временной дислокации и ремонтной базе подразделений 28-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Колодезное", - сказал он, уточнив, что ВСУ потеряли до взвода.

Зыбинский добавил, что российские войска при помощи танков и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" отбили атаку ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР, отбросив противника на ранее занимаемые позиции. "В полосе обороны 1-й танковой армии в районе Новоселовского противник из состава 32-й отдельной механизированной бригады предпринял попытку атаки позиций наших подразделений. В результате нанесения комплексного удара огнем артиллерии группировки, танков Т-72Б3, Т-80 и тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" подразделения Вооруженных сил Украины были остановлены и были вынуждены отойти на ранее занимаемые позиции", - добавил Зыбинский.

Начальник пресс-центра группировки уточнил, что "общие потери противника составили до взвода живой силы, БМП американского производства Bradley, один миномет".

Кроме того, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли 10 авиационных ударов по скоплению живой силы и огневых средств противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны.