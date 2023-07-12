Байден и Зеленский обсудили в Вильнюсе контрнаступление Киева

Лидеры также приветствовали запуск главами стран Группы семи декларации помощи Украине, говорится в отчете Белого дома

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО в Вильнюсе обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским контрнаступление Киева и готовность Вашингтона начать двусторонние переговоры о гарантиях безопасности, предусмотренные принятой в среду декларацией Группы семи. Об этом говорится в отчете Белого дома.

"Лидеры поприветствовали запуск главами стран Группы семи и президентом Зеленским декларации помощи Украине незадолго до встречи и обсудили готовность США начать переговоры с Украиной о двусторонних гарантиях безопасности, чтобы обеспечить [наличие] устойчивых сил, способных защитить Украину сейчас и в будущем. Лидеры также обсудили контрнаступление, которое предпринимает Украина, и помощь, которую оказывают ей в этом США", - говорится в сообщении.

Ранее сам Байден сообщил, что переговоры с Зеленским прошли "очень хорошо", а в ходе встречи были достигнуты все поставленные цели.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал намерение Группы семи предоставить гарантии безопасности Украине ошибочным и опасным, потому что таким образом страны "семерки" посягают на безопасность России. Как отметил Песков, "предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности". Он констатировал, что такое решение "семерки" в долгой, средней и даже краткосрочной перспективе чревато очень негативными последствиями.