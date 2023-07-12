Комбата Ликонцева из Красноярского края наградили звездой Героя России

По словам врио губернатора региона Михаила Котюкова, батальон Ликонцева 16 часов подряд отбивал атаки превосходящих сил ВСУ

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Командира добровольческого батальона Олега Ликонцева из Красноярского края, чье подразделение 16 часов отражало атаки превосходящих сил ВСУ, а потом выбило противника с занимаемых позиций, наградили звездой Героя России. Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

"Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России жителю Канска Олегу Ликонцеву. Эту высшую государственную награду наш земляк заслужил своими подвигами в тяжелом бою", - написал Котюков.

По его словам, батальон Ликонцева 16 часов подряд отбивал атаки многократно превосходящих сил противника.

"Наши бойцы удержали позиции под ударами артиллерии, танков, дронов-камикадзе и штурмовиков противника. Когда враг выдохся, добровольцы сами поднялись в атаку и отбросили его на половину километра назад", - сообщил врио губернатора края.