12 июля, 18:26
Военная операция на Украине

Комбата Ликонцева из Красноярского края наградили звездой Героя России

По словам врио губернатора региона Михаила Котюкова, батальон Ликонцева 16 часов подряд отбивал атаки превосходящих сил ВСУ

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Командира добровольческого батальона Олега Ликонцева из Красноярского края, чье подразделение 16 часов отражало атаки превосходящих сил ВСУ, а потом выбило противника с занимаемых позиций, наградили звездой Героя России. Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

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"Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России жителю Канска Олегу Ликонцеву. Эту высшую государственную награду наш земляк заслужил своими подвигами в тяжелом бою", - написал Котюков.

По его словам, батальон Ликонцева 16 часов подряд отбивал атаки многократно превосходящих сил противника.

"Наши бойцы удержали позиции под ударами артиллерии, танков, дронов-камикадзе и штурмовиков противника. Когда враг выдохся, добровольцы сами поднялись в атаку и отбросили его на половину километра назад", - сообщил врио губернатора края. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКотюков, Михаил МихайловичКрасноярский крайВоенная операция на Украине
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