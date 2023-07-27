27 июля, 08:05,
обновлено 27 июля, 08:14

Комитет СФ по обороне поддержал запрет выезда из РФ призывников после направления повестки

Решение о запрете выезда призывника из страны будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон, устанавливающий в том числе запрет выезда из РФ для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы. Об этом сообщил в четверг член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

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Он утвердительно ответил на вопрос журналистов, поддержал ли комитет предложенный закон. Документ также запрещает призывникам выезжать из России со дня, когда такая повестка будет размещена в реестре врученных повесток. Как пояснил ТАСС первый зампред комитета Владимир Кожин, комитет проголосовал единогласно. Таким образом, профильный комитет рекомендовал Совфеду одобрить закон на пленарном заседании в пятницу.

Изменения вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Устанавливается, что запрет на выезд из РФ применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Запрет выезда применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки. 

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