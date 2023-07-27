Комитет СФ по обороне поддержал запрет выезда из РФ призывников после направления повестки

Решение о запрете выезда призывника из страны будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон, устанавливающий в том числе запрет выезда из РФ для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы. Об этом сообщил в четверг член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

Он утвердительно ответил на вопрос журналистов, поддержал ли комитет предложенный закон. Документ также запрещает призывникам выезжать из России со дня, когда такая повестка будет размещена в реестре врученных повесток. Как пояснил ТАСС первый зампред комитета Владимир Кожин, комитет проголосовал единогласно. Таким образом, профильный комитет рекомендовал Совфеду одобрить закон на пленарном заседании в пятницу.

Изменения вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Устанавливается, что запрет на выезд из РФ применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Запрет выезда применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.