МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял до 185 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении составили до 185 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал Конашенков.

По его словам, в районе Ямполя Донецкой Народной Республики Вооруженные силы РФ уничтожили склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны ВСУ.