Сквозь броню и бетон. Как российские ПТРК применяются в спецоперации

Этим летом тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) с опережением графика поставило в войска противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет". ПТРК — один из самых эффективных видов оружия, применяемых российской армией в спецоперации. Они могут поражать бронетехнику, инженерные сооружения и даже беспилотники. О том, какие противотанковые ракетные комплексы используют в СВО и в чем секрет их эффективности, — в материале ТАСС

"Корнет"

На кадрах, опубликованных в официальном Telegram-канале Минобороны России в конце июля, мобильная группа новороссийских десантников уничтожает противника на Херсонском и Запорожском направлениях. Бой происходит в районе Антоновского моста, откуда, по данным разведки, группа украинских военных корректирует артиллерию. Для уничтожения противника по мосту выдвигается российский десантный багги с противотанковым ракетным комплексом "Корнет" на борту. Несколько секунд на прицеливание, и вот уже ракета "Корнета" летит через Днепр, и вскоре заброшенный дом, в котором укрылись корректировщики, разлетается в щепки.

© Минобороны России

По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, использование "Корнета" в паре с небольшим транспортным средством стало своеобразным ноу-хау российских десантников. "Десантники — люди смышленые, ставят по два ПТРК на квадроцикл, управляют всем этим два человека. Моментально разворачиваются, наносят удар и моментально исчезают", — сказал эксперт в интервью ТАСС.

ПТРК "Корнет" уже не в первый раз доказывает свою эффективность в СВО. Одна из самых удачных разработок отечественной оборонки применятся российскими военными с самого начала спецоперации. Как ранее сообщал ТАСС, комплекс способен вести огонь одновременно по двум целям или по одной выпускать сразу две ракеты.

"Корнет" отличается тем, что может работать дуплетом. Чтобы обойти интеллектуальные системы защиты, осуществляется запуск сразу двух ракет, которые идут к цели с небольшим интервалом. Первый боеприпас используется для пробивания средств активной защиты, второй пробивает непосредственно броню и уничтожает машину. И все это возможно на расстоянии 3–4 км", — говорит Василий Дандыкин.

© Минобороны России/YouTube

Знаменитый на весь мир ПТРК разрабатывался в тульском Конструкторском бюро приборостроения с 1988 года. Он был создан на основе танкового управляемого оружия "Рефлекс" и в 1998 году был принят на вооружение Российской армией.

В натовской транскрипции ПТРК "Корнет" — AT-14 Spriggan, что означает мифологическое существо, способное насылать уничтожающие все на своем пути ураганы. В основном ПТРК используют для уничтожения бронетехники, огневых точек, командных пунктов и других крупных неподвижных целей. Использование модификации "Корнет-ЭМ" против воздушных объектов — ноу-хау российской системы: мощная термобарическая, или фугасная, боевая часть позволяет российскому ПТРК с высокой эффективностью поражать как беспилотники, так и вертолеты противника.

Многоцелевой ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" © Артем Коротаев/ ТАСС

"Корнет" можно установить на разные колесные или гусеничные платформы или использовать с обычной стальной треногой. В 2023 году ПТРК впервые экспериментально был установлен на тяжелый БПЛА "Иноходец".

По данным из открытых источников, сейчас у армии России несколько тысяч различных модификаций "Корнета". Кроме этого, разрабатывается самоходный ПТРК с двумя счетверенными пусковыми установками, которые будут устанавливать на броневики "Тигр" и катера "Раптор". Комплекс применяется также в нескольких современных проектах боевых модулей и отделений.

За рубежом "Корнет" также пользуется большой популярностью, о чем свидетельствуют объемные поставки в разные годы 15 зарубежным странам. Были и попыткки скопировать российский ПТРК, что только подтвердило эффективность и потенциал "Корнета".

"Штурм"

Нередко на кадрах, снятых в зоне СВО, можно увидеть и боевую работу расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С". Его часто используют для уничтожения опорных пунктов, бронетехники и хорошо укрепленных артиллерийских позиций ВСУ. Также "Штурм-C" используется для поражения различных воздушных целей. Зимой 2023 года, как ранее сообщал ТАСС, в зоне СВО была запечатлена работа "Штурма" по БПЛА разведчиками Западного военного округа.

В мае телеканал Вооруженных сил России "Звезда" опубликовал кадры, на которых расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" управляемыми ракетами уничтожили опорный пункт врага на передовой СВО.

Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" © Минобороны России

"Преимущество "Штурма-С" в том, что можно работать в любую погоду. В том числе по подвижной технике. Противник технику сейчас бережет. На открытую местность ее не выгоняет. В основном они находятся в обороне. Поэтому с нашей техники работаем по опорным пунктам", — рассказал армейскому телевидению командир взвода с позывным Белый.

Противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" разработали в 1970-е годы в коломенском Конструкторском бюро машиностроения. В 2014-м на вооружении армии России была принята новая версия ПТРК — "Штурм-СМ". По данным из открытых источников, дальность стрельбы обновленного ракетного комплекса составляет 6 км.

"Хризантема" — убийца танков

На поле боя ее часто путают с обычной боевой машиной пехоты, однако, когда она останавливается и над броней поднимаются пусковое устройство и антенна РЛС, становится понятно — это для боевой работы "распускается" "Хризантема". Самоходный ПТРК на вооружении Российской армии с 2005 года. В 2014-м машина впервые прошла на параде Победы по Красной площади.

Сегодня "Хризантема" от холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) используется для уничтожения современной бронетехники противника, которая, как правило, оснащена динамической защитой (западные танки Leopard, боевые машины Bradley и Stryker). Ракетами самоходной ПТРК разрушают фортификационные и инженерные сооружения, сбивают надводные и малоскоростные воздушные цели.

В основе комплекса "Хризантема" — немного доработанное шасси БПМ-3 и дизельный мотор в 500 л. с., который может развивать скорость до 45 км/ч по пересеченной местности и до 70 км/ч по шоссе. По данным производителя, без дозаправки машина может проехать 600 км. Еще одним плюсом, расширяющим возможности БМП, является способность вплавь пересекать водные преграды со скоростью до 10 км/ч.

Самоходный ПТРК "Хризантема-С" © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

"Хризантема" — уникальный ПТРК, способный обнаруживать, удерживать и поражать цель в любое время суток и при любой погоде в отсутствие оптической видимости. Это стало возможно благодаря автоматической радиолокационной системе, работающей в диапазоне сверхкоротких волн", — говорится в материалах на сайте Ростеха.

Также у "Хризантемы" есть вторая система наведения и управления ракетами — оптико-лазерная. Это позволяет одной ракете наводиться традиционно — с помощью радиолокации, второй — лазером.

"Фагот" и "Конкурс"

Несмотря на то что ПТРК "Фагот" поступил на вооружение еще в 1970-е годы, оружие до сих пор используется российскими военными в зоне СВО и является эффективным средством поражения техники и укрытий противника. Модернизированные в 1990-х годах версии комплекса десантники устанавливают на пикапы, бьют по пехоте и танкам ВСУ. Дальность действия ракет "Фагота" — от 2 км (ракета 9М111) до 4 км (ракета 9М113).

ПТРК "Конкурс-М" © Виталий Невар/ ТАСС

Самоходный противотанковый комплекс 9К113 "Конкурс", разработанный в тульском КБ приборостроения, предназначен для уничтожения бронированных целей на расстоянии до 4 км. Сегодня в СВО используется модернизированная версия ПТРК "Конкурс-М", способный поражать широкий спектр целей: от современных западных танков до хорошо укрепленных наземных объектов. Конструкция пусковой установки позволяет размещать ПТРК на боевых машинах (БТР, БМП, БМД) и армейских пикапах.

Подготовил Василий Кучушев