Шойгу: развитие военного сотрудничества РФ и КНДР не создает угроз кому бы то ни было

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Развитие военного сотрудничества между Россией и КНДР отвечает коренным интересам народов и не создает угроз кому бы то ни было. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Особо хотел бы отметить ситуацию на Корейском полуострове. В ходе визита в Пхеньян я лично убедился в достижениях народа этой страны под руководством председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в обеспечении собственной безопасности. Ни международная изоляция, ни экономические санкции не смогли остановить развитие республики. Страна добилась впечатляющих успехов в решении непростых социальных и оборонных задач. Развитие военного сотрудничества отвечает коренным интересам наших народов и не создает угроз кому бы то ни было", - сказал он.