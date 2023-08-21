Подразделения охраны в Запорожье защищают от ДРГ и авиации ВСУ до четырех колонн в сутки

Старший группы охранения и сопровождения тыловых колонн 58-й армии с позывным Каспий рассказал, что угрозами для транспортных колонн могут являться ДРГ противника и минирование мест разгрузки

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Подразделения охранения и сопровождения тыловых колонн в Запорожской области обеспечивают проводку в сутки до четырех колонн с различными грузами для российской армии, обеспечивая их защиту от авиации и ДРГ противника. Об этом сообщил журналистам представитель подразделения с позывным Везунчик.

"[Работаем] каждый день в зависимости от задач, в вечернее и ночное время, ранним утром. Колонны от пяти до 40-50 машин, от одной колонны до 3-4 в день. <…> Мое подразделение занимается тем, что мы приезжаем на место за 2-2,5 часа до проведения мероприятий. Проводим инженерно-саперную разведку местности. Находили растяжки, "лепестки" (ПФМ-1 — прим. ТАСС)", — рассказал он.

"Сопровождаем колонны до Запорожской области, где стоят наши соединения. Места каждый день меняются в целях безопасности, как только разгружаемся, выезжаем на свою точку. [Доставляем] боеприпасы, ГСМ, продовольствие — все что нужно нашим войскам, чтобы они успешно воевали", — рассказал журналистам старший группы охранения и сопровождения тыловых колонн 58-й армии с позывным Каспий.

По его словам, угрозами для транспортных колонн могут являться ДРГ противника и минирование мест разгрузки. "У нас подразделение сформировано решением командующего 58-й армией из специалистов физической подготовки. Мы не хотели оставаться в стороне, пока наши ребята выполняют задачи. Сформировано это подразделение, чтобы не отрывать основные подразделения на сопровождение этих колонн. Ребята работают с удовольствием, коллектив сложился. Была подготовка отдельных специалистов по инженерной подготовке, тактической медицине, на полигонах готовились. Готовы работать на благо всего соединения", — добавил Каспий.

Еще одной угрозой для тыловых колонн являются авиация ВСУ и возможности нанесения ракетных ударов, поэтому на всех этапах войсковой транспорт прикрывают силы ПВО. "Я обеспечиваю защиту колонны на ближней дистанции — от квадрокоптеров, вертолетов, истребителей. Помимо ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс — прим. ТАСС), есть другие зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", "Бук", "Панцирь" — дальняя и средняя дистанции, я как ПЗРКашник — ближнего [действия]", — рассказал один из бойцов подразделения охранения.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.