Минобороны РФ сообщило о перехвате противокорабельной ракеты "Нептун" ВСУ

За сутки также перехвачены 27 украинских беспилотников, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили противокорабельную ракету "Нептун" и 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM", - отметили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что за сутки уничтожены 27 украинских БПЛА, в том числе в районах населенных пунктов Шипиловка, Кременная, Софиевка, Житловка, Залиман Луганской Народной Республики, Кирилловка, Зайцево Донецкой Народной Республики, Мирное и Нестерянка Запорожской области.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, 6 206 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 555 танков и других боевых бронированных машин, 1 146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 107 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 508 единиц специальной военной автомобильной техники.