Военная операция на Украине. Онлайн

В Белгородской области приступили к формированию второго полка самообороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при наборе в полк учитывается отношение граждан к службе, исходя из этого принимается решение об обеспечении формой, дальнейшей работе.

Над ЛНР за неделю при помощи систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы уничтожили более 60 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

Основные события 29 августа - в онлайн-трансляции ТАСС.