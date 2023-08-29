28 августа, 21:00,
обновлено 28 августа, 21:25
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Военная операция на Украине. Онлайн

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

В Белгородской области приступили к формированию второго полка самообороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при наборе в полк учитывается отношение граждан к службе, исходя из этого принимается решение об обеспечении формой, дальнейшей работе. 

Над ЛНР за неделю при помощи систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы уничтожили более 60 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

Основные события 29 августа - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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