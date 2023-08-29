Глава МИД Франции считает преждевременным говорить о месте саммита по "формуле мира" Киева

Катрин Колонна также сообщила, что тема гарантий безопасности Украине со стороны Франции находится в стадии обсуждения

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна считает преждевременным говорить о месте проведения саммита по так называемой формуле мира Киева. Об этом она сообщила на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Париже.

"Пока еще преждевременно говорить об этом. Мы над этим работаем, дополняя список стран, которые обсуждают с Украиной параметры устойчивого мира. Круг этих государств расширяется", - ответила она на вопрос о том, собирается ли Франция принимать саммит по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского в Париже.

Колонна также отметила, что тема гарантий безопасности Украине со стороны Франции находится в стадии обсуждения. "Будем ли мы первыми, кто это сделает, не знаю. Не хочу вас шокировать, но мне все равно. Это не соревнование. То, на чем мы концентрируем внимание, - это сама суть вопроса. Разные двусторонние договоренности достигаются с учетом прогресса на саммите НАТО в Вильнюсе", - отметила министр.

Колонна напомнила, что "на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме ее члены выразили готовность прийти к соглашению с Украиной относительно принципов обеспечения безопасности". "С тех пор около 20 государств выразили свое согласие с этими принципами, что демонстрирует солидарность в контексте наших общих обязательств в отношении Украины", - сказала она.

Зеленский впервые огласил свой "мирный план" в ноябре прошлого года, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати. После этого Киев стал активно продвигать его, отказываясь обсуждать варианты урегулирования третьих сторон и отвергая предложения о посредничестве. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.