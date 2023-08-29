ВС РФ нанесли ответный удар по обстрелявшим поселок Брянской области украинским военным

Военные нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Семеновка

ТАСС, 29 августа. Российские военные нанесли ответный удар по пунктам временной дислокации ВСУ, откуда обстреляли из реактивных систем залпового огня поселок Климово Брянской области, в результате чего погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В ответ на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово подразделениями Министерства обороны России нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Семеновка", - написал он.