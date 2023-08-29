Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

По данным Минобороны РФ, атаку пресекли около 23:00 мск

ТАСС, 29 августа. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"28 августа текущего года около 23:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении около 21:00 мск украинского беспилотника над территорией Белгородской области.