28 августа, 21:21
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

По данным Минобороны РФ, атаку пресекли около 23:00 мск

ТАСС, 29 августа. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"28 августа текущего года около 23:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении около 21:00 мск украинского беспилотника над территорией Белгородской области. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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