Жители Шебекинского округа не поддержали отправку детей на учебу в другие школы региона

Министр образования региона Андрей Милехин отметил, что трафик движения по автомагистралям напряжен в связи с перемещением военной техники

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Жители Шебекинского округа Белгородской области отрицательно отнеслись к отправке детей в другие школы, где нет угрозы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил на брифинге во вторник министр образования региона Андрей Милехин.

"Родительское сообщество в Шебекинском городском округе не поддержало эту меру. Трафик движения техники по автомагистралям напряжен в связи с перемещением военной техники", - сказал Милехин.

По его словам, ранее разработали маршруты для перевозки обучающихся из Шебекинского округа в другие населенные пункты. "Подвоз - одна из форм предоставления возможности получения образования. И до специальной военной операции такие маршруты были согласованы. Но существуют очевидные риски", - отметил министр образования региона.

Как сказал на брифинге Милехин, новый учебный год для школьников Белгородской области, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 20 км от государственной границы, начнется в дистанционном формате. Детсады в этой зоне будут работать в режиме дежурных групп. Власти максимально ограничат доступ взрослых на территории образовательных организаций.