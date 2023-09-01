31 августа, 21:00
Онлайн

Военная операция на Украине. Онлайн

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Украинские военные летчики будут учиться управлять истребителями F-16 в Дании от четырех до шести месяцев, а в Великобритании срок обучения займет один-два года, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он пояснил, что разница в сроках объясняется тем, что в Данию поехали опытные летчики, а в Великобританию - недавние выпускники летного училища.

Украина предприняла еще одну попытку атаковать объекты в РФ беспилотником самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Он уничтожен средствами ПВО над Брянской областью. 

Основные события 1 сентября - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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