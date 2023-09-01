Военная операция на Украине. Онлайн

Украинские военные летчики будут учиться управлять истребителями F-16 в Дании от четырех до шести месяцев, а в Великобритании срок обучения займет один-два года, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он пояснил, что разница в сроках объясняется тем, что в Данию поехали опытные летчики, а в Великобританию - недавние выпускники летного училища.

Украина предприняла еще одну попытку атаковать объекты в РФ беспилотником самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Он уничтожен средствами ПВО над Брянской областью.

Основные события 1 сентября - в онлайн-трансляции ТАСС.