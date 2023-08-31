Росгвардия представит к госнаградам военнослужащих, задержавших диверсантов под Брянском

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин добавил, что при задержании двое военнослужащих получили легкие ранения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Руководство Росгвардии представит к государственным наградам военнослужащих ведомства, участвовавших в задержании украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"За проявленные в ходе операции мужество и героизм военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, принявшие участие в задержании, будут представлены к государственным наградам", - сказал он.

По его словам, двоим военнослужащим, получившим легкие ранения оказывается квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни нет.

Грибакин отметил, что личный состав территориального органа Росгвардии был оперативно ориентирован на поиск и задержание диверсантов. "В частности, пятеро росгвардейцев из различных подразделений ведомства проводили поисковые мероприятия в лесном массиве Навлинского района, в ходе которых была обнаружена группа боевиков из семи человек. Росгвардейцы организовали преследование, блокировали противника, вступили в бой. Несмотря на полученные в ходе боестолкновения двумя военнослужащими Росгвардии ранения, двое членов ДРГ были ликвидированы, пятеро взяты в плен и удерживались до прибытия сотрудников специальных подразделений", - добавил представитель ведомства.