МО РФ сообщило о перехвате с 25 августа 35 ракет HIMARS, 6 JDAM и 281 беспилотника

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за неделю с 25 августа по 1 сентября перехватили 35 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, 6 управляемых авиабомб JDAM, противокорабельную ракету "Нептун" и 281 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 6 управляемых авиабомб JDAM, 5 противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельная ракета "Нептун" и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным министерства, за неделю был уничтожен 281 беспилотный летательный аппарат ВСУ, в том числе один Ту-141 "Стриж", 29 беспилотников самолетного типа были перехвачены на территории РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 466 самолетов, 247 вертолетов, 6 293 беспилотных летательных аппарата, 434 зенитных ракетных комплекса, 11 587 танков и других боевых бронированных машин, 1 147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 162 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 602 единицы специальной военной автомобильной техники.