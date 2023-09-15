15 сентября, 09:24,
обновлено 15 сентября, 09:41

Путин заявил, что люди отправляются в зону СВО прежде всего из патриотических соображений

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Российские власти платят деньги участникам СВО, но прежде всего люди идут служить из патриотических соображений, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Да, мы платим какие-то деньги, и они, конечно, выше - гораздо выше - чем в среднем по стране, но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже это само по себе вызывает уважение", - отметил он, говоря о заключении контрактов с Вооруженными силами РФ. 

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