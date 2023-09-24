23 сентября, 21:00
Онлайн

Военная операция на Украине. Онлайн

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Газета Financial Times узнала, что американское руководство приняло решение передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в США, но не стало делать публичных заявлений по этому поводу.

Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, потому что один раз Москву уже обманули. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Основные события 24 сентября - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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