Военная операция на Украине. Онлайн

Газета Financial Times узнала, что американское руководство приняло решение передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в США, но не стало делать публичных заявлений по этому поводу.

Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, потому что один раз Москву уже обманули. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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