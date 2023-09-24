Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в ДНР

Как сообщили в Минобороны России, также были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS противника

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.

Кроме того, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также за сутки уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Степное Донецкой Народной Республики, Куземовка Луганской Народной Республики, Самойловка, Червоногорка, Любимовка, Очеретоватое Запорожской области и Казачьи Лагеря Херсонской области.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 477 самолетов, 250 вертолетов, 7 082 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 104 танка и других боевых бронированных машин, 1 155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 397 единиц специальной военной автомобильной техники.