24 сентября, 10:22,
обновлено 24 сентября, 10:33
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об улучшении тактического положения у Веселого в ДНР

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

По данным ведомства, российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ у Веселого, Красногоровки, Марьинки, Химика

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении улучшили свое тактическое положение возле населенного пункта Веселое. Всего за сутки отражено четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Веселого, Красногоровки, Марьинки, Химика, сообщили в Минобороны России, уточнив, что противник потерял до 305 военных.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики. Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение. Всего на данном направлении в течение суток отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что "потери противника составили до 305 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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