Миротворцы РФ сопроводили автоколонны с жителями Карабаха, убывающими в Армению

Как сообщили в Минобороны РФ, российские военнослужащие перевезли 311 человек

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха, которые переместились в Армению. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха, убывающими в Армению. Всего в сопровождении российских миротворцев убыло 5 автобусов и 41 единица личного автотранспорта. Перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка", - сказали в ведомстве.