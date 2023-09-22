Протесты в Ереване и возможные санкции против Баку. События вокруг Карабаха

Протестующие в Ереване продолжают требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с обострением в Нагорном Карабахе и собираться на акции в центре города. Полиция препятствует попыткам активистов заблокировать движение и задерживает демонстрантов.

Между тем власти Армении заявили, что подготовили 40 тыс. мест для армянских жителей Карабаха, если им придется покинуть свои дома.

Ситуацию в Карабахе рассматривали в Совете Безопасности ООН. Странам ЕС не удалось согласовать совместное заявление по ситуации в регионе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель тем не менее заявил, что Евросоюз решительно отреагирует на принудительное перемещение Азербайджаном армян Нагорного Карабаха или дальнейшее ухудшение ситуации.

ТАСС собрал основное о ситуации вокруг Карабаха.

Нагорный Карабах

Азербайджан совместно с российскими миротворцами занимается поиском тел погибших в Карабахе, сообщил советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста эвакуировали девять раненых армянских солдат из Ходжавенда в Ханкенди (арм. Степанакерт) сообщила руководитель департамента по связям с общественностью бакинского офиса МККК Илаха Гусейнова. Тем временем медики российского миротворческого контингента обеспечили мирных жителей Нагорного Карабаха необходимыми лекарствами.

Власти Азербайджана направили гуманитарную помощь армянскому населению Карабаха. Две 20-тонных фуры с продуктами и гигиеническими средствами и два автомобиля с хлебом выехали из Агдамского района, передает информагентство AzeRTag.

Советник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев сообщил, что в Баку рассматривают возможность амнистии для членов карабахских вооруженных формирований, передает Reuters. По его словам, речь идет в том числе о тех, кто участвовал в боевых действиях. Позднее на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Гаджиев написал, что "военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны".

Протесты в Ереване

В Ереване продолжаются акции протеста. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвиняют в произошедшем в Карабахе, где 19 сентября началось очередное обострение. Операция Азербайджана в Карабахе была приостановлена при содействии российских миротворцев.

Правоохранители утром в пятницу задержали 26 участников протестов. Во время заседания правительства у здания в центре собрались несколько сотен протестующих. В результате начались массовые задержания активистов, которые пытались перекрывать движение.

Военнослужащие внутренних войск разблокировали выезд с главной площади столицы на улицу Амиряна. К вечеру на площади, где расположено здание правительства, снова собралось несколько тысяч человек. Основная масса протестующих начала собираться напротив примыкающего к зданию правительства музея, где выступают представители оппозиции. Перед входом в здание кабмина продолжают дежурить сотрудники спецназа и военнослужащие внутренних войск.

Позиция властей Армении

Пашинян заявил, что переезд жителей Карабаха в Армению может состояться в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно. Для этого в Армении подготовлено 40 тыс. мест. Он добавил, что отъезд армян из Нагорного Карабаха не является для правительства планом "А" - наоборот, должно быть сделать все, чтобы они могли жить в своих домах в безопасности.

Международная реакция

Венгрия и несколько других стран высказали замечания и предложения по совместному заявлению ЕС по Карабаху, стороны не достигли по нему согласия, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, по этой причине верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал заявление от своего имени.

Боррель заявил, что "Евросоюз осуждает военную операцию Азербайджана" в Нагорном Карабахе. Он отметил, что Евросоюз решительно отреагирует на принудительное перемещение Азербайджаном армян Нагорного Карабаха.

Между тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Азербайджан и Армению вернуться к переговорам при посредничестве Европейского союза.

В свою очередь, глава Минобороны Турции Яшар Гюлер высказал мнение, что операция Баку в Карабахе стала следствием невыполнения Ереваном обязательств в рамках достигнутых ранее договоренностей. Он также выразил надежду, что предпринятая Азербайджаном контртеррористическая операция "станет шагом к долгосрочному миру".

Объединенные Арабские Эмираты приветствовали прекращение огня в Карабахе. Также, как сообщил государственный министр (без портфеля) ОАЭ Ахмед Али Сайег, ОАЭ отметили посреднические усилия Москвы, направленные на деэскалацию конфликта, и участие российских миротворцев в защите гражданского населения.

Возможные санкции против Азербайджана

Американские сенаторы из Демократической и Республиканской партий представили законопроект, который разрешает вашингтонской администрации включить Армению в программу оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам, "разрабатывает программу обеспечения безопасности народа Нагорного Карабаха и вводит санкции против" азербайджанских властей за их действия в Карабахе.