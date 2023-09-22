21 сентября, 22:56,
обновлено 21 сентября, 23:00
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

ОАЭ отметили роль России в процессе урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе

Государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Али ас-Сайег выразил от лица властей своей страны соболезнования родственникам миротворцев, погибших в результате азербайджанского обстрела в районе населенного пункта Джанятаг

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты отмечают важность посреднических усилий России, направленных на деэскалацию конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил в четверг государственный министр ОАЭ Ахмед Али ас-Сайег, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Нагорному Карабаху.

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"ОАЭ приветствуют прекращение огня, которого вчера удалось добиться в регионе при посредничестве России. Это подтверждает, что все заинтересованные стороны решили пойти по пути деэскалации", - сказал он.

Али ас-Сайег отметил, что Объединенные Арабские Эмираты ценят роль российских миротворцев в обеспечении безопасности гражданского населения Нагорного Карабаха. 

"Несмотря на прекращение огня, было бы упущением не подчеркнуть того, что все стороны должны проявлять приверженность защите мирных граждан и предпринять все меры для обеспечения их безопасности в условиях напряженности. Мы ценим роль, которую в последние дни играют российские миротворцы в создании безопасных условий для гражданских", - подчеркнул он.

Кроме того, министр выразил от лица эмиратских властей соболезнования родственникам миротворцев, погибших в результате азербайджанского обстрела в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. 

Теги:
АзербайджанАрменияОАЭРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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