19 сентября, 14:38,
обновлено 19 сентября, 15:08
Онлайн

Обострение в Нагорном Карабахе. Онлайн

oldhike/ ТАСС
© oldhike/ ТАСС

Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. Ведомство уточнило, что его целями является обеспечение положений трехстороннего заявления и разоружение и вывод армянских военных с этой территории.

Ереван в свою очередь заявил, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а ВС Армении не присутствуют в Нагорном Карабахе. Россия же призвала стороны остановить кровопролитие и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию.

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация