Обострение в Нагорном Карабахе. Онлайн

Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. Ведомство уточнило, что его целями является обеспечение положений трехстороннего заявления и разоружение и вывод армянских военных с этой территории.

Ереван в свою очередь заявил, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а ВС Армении не присутствуют в Нагорном Карабахе. Россия же призвала стороны остановить кровопролитие и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию.