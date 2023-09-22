МККК участвовал в эвакуации в Карабахе девяти раненых армянских солдат

В организации заявили о готовности оказывать гуманитарную помощь населению, как только она получит на это согласие и гарантии безопасности

БАКУ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) участвовали в эвакуации девяти раненых армянских солдат из Ходжавенда в Ханкенди (Степанакерт). Об этом сообщила ТАСС руководитель департамента по связям с общественностью бакинского офиса МККК Илаха Гусейнова.

"Автомобилями МККК из больницы в Ходжавенде в больницу в Ханкенди сегодня были эвакуированы девять тяжелораненых армянских солдат", - сказала Гусейнова. Она отметила, что больнице переданы медикаменты.

По ее словам, МККК готов оказывать гуманитарную помощь населению, как только она получит на это согласие и гарантии безопасности. Гусейнова не исключила, что организация из-за ситуации на местах может увеличить количество персонала, задействованного для оказания помощи.

Ранее в пятницу помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым армянским военнослужащим или помочь им через МККК. Он также отметил, что в Баку поддерживают прием дополнительного персонала из женевского офиса МККК.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.