Медики миротворцев РФ в Карабахе выдали нуждающимся жителям лекарства

В Минобороны России напомнили, что российские военные медики ежедневно оказывают квалифицированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, ранее эвакуированным из районов ведения активных боевых действий

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты медицинского отряда российского миротворческого контингента обеспечили нуждающихся в лечении мирных жителей Нагорного Карабаха необходимыми лекарствами. Об этом сообщил начальник отряда Павел Суслов.

"Врачебным и средним медицинским персоналом отряда была оказана помощь гражданам как получившим ранения, так и имевшим различные заболевания. <…> Нуждающимся выданы медикаменты для лечения хронической патологии. В настоящее время медицинский отряд продолжает выполнение задач", - сказал он в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Российские военные медики ежедневно оказывают квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, ранее эвакуированным из районов ведения активных боевых действий, напомнили в военном ведомстве. В состав отряда входят врачи различных специальностей, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, эпидемиологи и психологи.

На территории российского миротворческого контингента развернут блочно-модульный городок с современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ-исследований в сутки, автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи, операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.

В российском военном ведомстве напомнили, что в расположении миротворческого контингента продолжают находиться 1 340 мирных жителей, в том числе 607 детей, которые сейчас не имеют возможность вернуться в свои дома. Миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности контингента, отметили в Минобороны.