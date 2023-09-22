22 сентября, 12:58,
обновлено 22 сентября, 13:17
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Сийярто заявил, что Венгрия высказала замечания по заявлению ЕС по Карабаху

По словам главы МИД Венгрии, односторонние заявления не помогут решить ситуацию в Карабахе, нужны обсуждения в ООН

БУДАПЕШТ, 22 сентября. /ТАСС/. Венгрия и несколько других стран высказали замечания и предложения по совместному заявлению ЕС по Карабаху, но стороны не достигли по нему согласия. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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"Вчера было распространено несколько фейковых новостей по заявлению Евросоюза по ситуации в Карабахе. Правда заключается в том, что Венгрия и несколько других государств-участников высказали замечания и предложения по совместному заявлению, но никакого согласия достигнуто не было, поэтому верховный представитель ЕС опубликовал заявление от своего имени. Позиция Венгрии здесь тоже ясна: вместо войны нужен мир. После долгих десятилетий настало время положить конец страданиям карабахского народа. Односторонние заявления здесь не помогут, однако ООН дает отличную возможность обсудить все лично", - написал глава МИД Венгрии. 

Теги:
ВенгрияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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