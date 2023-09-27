ВС России поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов отметил, что Вооруженные силы РФ пресекли деятельность трех разведывательных групп украинских военных и сорвали попытку ротации подразделений

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки российских войск "Восток" поразили пункты временной дислокации пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Ударами авиации и артиллерии группировки поражены пункты временной дислокации 127-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Полтавки, Зеленого Поля, Макаровки, Старомайорского и Золотой Нивы, а также 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и 72-й механизированной бригады в районе Константиновки", - рассказал он.

Группировка "Восток" на южнодонецком направлении пресекла деятельность трех разведывательных групп ВСУ и сорвала попытку ротации подразделений, сказал Чехов.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражена атака группы пехоты в районе Старомайорского. Пресечена деятельность трех разведгрупп ВСУ в районах Новодонецкого, Марфополя и севернее Приютного. Сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районах Новодонецкого, Екатериновки. Автомобильная техника с националистами уничтожена", - пояснил он.

Чехов уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 в районе Времевки и два минометных расчета в районах Павловки и севернее Никольского.

По его словам, разведчик-оператор беспилотника группировки российских войск "Восток" в одиночку выявил и передал в штаб данные о нескольких местах скопления техники и военных ВСУ.

"Военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач. Разведчик-оператор беспилотного летательного аппарата мотострелковой дивизии группировки рядовой Александр Русинов в ходе одного из боев, находясь на переднем крае обороны, сумел за короткое время выявить несколько мест скопления боевой техники и живой силы украинских войск", - сообщил он.

Чехов добавил, что Русинов передал данные в штаб, после чего все обнаруженные объекты уничтожила артиллерия группировки.

