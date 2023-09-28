28 сентября, 08:45
Военная операция на Украине

Советник главы ДНР сообщил, что ВСУ перебросили под Артемовск часть войск

Ян Гагин отметил, что группировку перекинули с краснолиманского направления для участия в штурмах

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за больших потерь перебросили под Артемовск (украинское название - Бахмут) часть группировки с краснолиманского направления для попытки штурма южных флангов. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

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"По данным нашей разведки, противник перекинул из-под Кременной [на краснолиманском направлении] существенную часть группировки в район населенного пункта Андреевка на южном фланге Артемовска для участия в штурмах", - сказал Гагин.

По его словам, это связано с тем, что потери украинской армии в районе Артемовска составляют несколько сотен человек убитыми и ранеными. Таким образом, как уточнил Гагин, не менее двух рот ВСУ, ранее принимавших участие в боях под Артемовском, нуждаются в доукомплектовании.

Ранее Гагин сообщил ТАСС, что российские силы уничтожили опорный пункт украинской армии в районе Андреевки. 

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