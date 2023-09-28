В расположении российских миротворцев находятся 117 жителей Карабаха

Вооруженные формирования Карабаха сдали 14 единиц бронетехники и более 4,5 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, сообщили в МО РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. В расположении российского миротворческого контингента находятся 117 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 50 детей. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В расположении российского миротворческого контингента находятся 117 мирных жителей, в том числе 50 детей. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - говорится в сообщении.

"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 28 сентября сдано: около 14 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 45 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,5 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 1,5 млн боеприпасов", - отмечается в бюллетене.

Нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано, сообщили в МО РФ.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом [Ханкенди], направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также заявили, что вертолетами российского миротворческого контингента продолжена перевозка местных жителей, пострадавших в результате взрыва резервуара с ГСМ в Степанакерте, а также пациентов из медицинских учреждений Карабаха, на территорию Армении (н. п. Сисиан) для последующей транспортировки в Ереван. В течение суток перевезено 114 человек, в том числе 78 в тяжелом состоянии.